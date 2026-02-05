Alle Augen auf Freital: "Huschhalle" muss unbedingt erhalten werden!
Freital - Ein ungeschriebenes Naturgesetz besagt, dass sämtliche "Huschhallen" unbedingt zu bewahren sind. So auch die "Huschhalle Deluxe" in Freital, für die Inhaber Wolfgang "Wolle" Förster (71) derzeit einen Nachfolger sucht.
Bis auf den legendären Namen hat die Freitaler Version zwar nichts mit dem originalen Dresdner Suff-Tempel an der Tharandter Straße gemein, dennoch ist davon auszugehen, dass auch in der "Deluxe"-Variante so lange Chantré getrunken wird, bis sich keiner mehr bewegt.
Damit auch an der Dresdner Straße in Freital selbst am Montagmorgen weiterhin noch was geht, wird seit einigen Tagen ein neuer Chef gesucht, wie Förster gegenüber TAG24 am Mittwochvormittag erklärte.
Der 71-Jährige, der in Dresden sowohl die Nachtbar "Klax" als auch das Restaurant "Sushi&Wein" betreibt, wolle dagegen etwas kürzertreten: "Ich muss langsam mal ein bisschen zurückfahren." Doch sein Rückzug soll keineswegs das Ende der seit 2014 bestehenden "Huschhalle Deluxe" einleiten.
Auf einem am Fenster angebrachten Plakat wird deshalb seit Anfang der Woche nach einem neuen Mieter für die Freitaler Kult-Kneipe gesucht. Laut Förster soll die "Huschhalle Deluxe" komplett eingerichtet übergeben werden und auch die zwei verbleibenden Mitarbeiter wollen weitermachen.
Förster hat zugleich konkrete Vorstellungen darüber, welche Qualifikationen benötigt würden, um eine "Huschhalle" angemessen führen zu können.
"Huschhalle Deluxe" in Freital sucht neuen Chef: "Es wäre schön, wenn ..."
"Es wäre schön, wenn es jemand aus Freital wäre", erklärte Förster. Außerdem wünsche er sich, dass sein Nachfolger auch selbst in der Kneipe mit anpackt.
Für mögliche Interessenten, denen allein der Gedanke an die Leitung einer "Huschhalle" noch nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen hat, legte Förster noch einen drauf: "Der Vermieter ist super. Es gibt so viele Arschlöcher, aber der ist so super."
Wer sich der Mammutaufgabe gewachsen sieht, kann sich bei Interesse unter der angegebenen Nummer melden: 01723502832.
Auch die Dresdner "Huschhalle" am Dreikaiserhof, der die Künstler von "Tollwut Entertainment" einst einen gleichnamigen Ohrwurm-Hit widmeten, lebt Gott sei Dank noch weiter.
Sie wurde Ende 2024 in die Hände neuer Eigentümer übergeben.
Titelfoto: Bildmontage: Wolfgang Förster, Norbert Neumann