ICE erfasst Frau kurz vor Dresden tödlich: Passagiere müssen Stunden ausharren

Dresden - Todes-Drama kurz vor Dresden : Der ICE 1555 von Wiesbaden kommend, ist am Montagvormittag mit einer Frau kollidiert - sie starb etwa auf Höhe Coswig. Der Grund ist bislang unklar, ein Suizid liegt jedoch nahe.

Für die Passagiere ging es stundenlang nicht weiter. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Unfall ereignete sich um 11.47 Uhr, wie die Bundespolizei Dresden am Nachmittag gegenüber TAG24 bestätigte.

Laut Bundespolizeisprecher Bergel gab es im Zug selbst keine Verletzten. Die Strecke (Leipzig - Dresden) musste jedoch für mehrere Stunden gesperrt werden.

Der ICE durfte dann gegen 14 Uhr in Richtung Dresdner Hauptbahnhof weiterfahren, um die Passagiere zu entlassen.

Die Strecke wurde kurz danach aber für weitere Ermittlungen gesperrt.

Die Landespolizei hat unterdessen die Ermittlungen übernommen. Fahrgäste müssen auf der Strecke Leipzig-Dresden mit Verspätungen bzw. Umleitungen rechnen.