"Ihr Held" war Trauzeuge bei Hochzeit: Viola Klein trauert um Harry Belafonte!

Dresden - Der Sänger und Schauspieler Harry Belafonte ("Matilda") verstarb am Dienstag im Alter von 96 Jahren in New York. Auch in Dresden macht sein Tod betroffen, denn Belafonte hatte eine ganz besondere Beziehung zur Stadt. Bei der Hochzeit von Viola und Hermjo Klein 2004 im Zwinger-Pavillon war Belafonte Trauzeuge der Braut.