Im Fährgarten Johannstadt fiel Weihnachten ins Wasser

Dresden - Für den Betreiber vom Fährgarten in der Johannstadt, Jens Bauermeister (59), fiel Weihnachten wortwörtlich ins Wasser. Der Wirt trommelte nach Bekanntwerden der steigenden Wasserpegel sofort Freunde und Bekannte zusammen und brachte alles, was nicht niet- und nagelfest ist, in Sicherheit.