Im Großen Garten gefeuert: Neue Heimat fürs Jugend-Öko-Haus auf dem Friedhof

Im Großen Garten war kein Platz mehr für das Jugend-Öko-Haus, nun wurde ein neuer Standort gefunden.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Im Großen Garten war kein Platz mehr für das Jugend-Öko-Haus, nun wurde ein neuer Standort gefunden und der Betrieb gesichert: Das Kinder- und Jugendhilfeprojekt zieht auf den Trinitatisfriedhof (Fiedlerstraße).

Den alten Standort im Großen Garten, das Kavaliershaus, hatte Vermieter Schlösserland gekündigt. © Norbert Neumann Dort steht ein nicht mehr genutztes Gebäude der Kirchgemeinde zur Verfügung. Der Umzug läuft bereits. Die Naturschutzjugend Dresden (NaJu) führt das Angebot nach dem Trägerwechsel mit Schwerpunkt Umweltbildung fort, die langjährigen Mitarbeiter können weitermachen.

"Ein ganz besonderer, lebendiger Lernort für Umweltbildung und Naturschutz bleibt somit erhalten", sagt Tina Siebeneicher (38, Grüne) erfreut.

Der Umzug ins Gebäude auf dem Trinitatisfriedhof läuft bereits. © Norbert Neumann

Stadträtin Tina Siebeneicher (38, Grüne) freut sich über den Weiterbetrieb am neuen Standort. © Lutz Hentschel

"Der neue Standort liegt im Grünen, ist mit Bus, Bahn und Fahrrad gut erreichbar für junge Menschen und liegt in der Nähe vieler weiterer Jugendangebote in der Johannstadt, wie dem Abenteuer-Spielplatz oder dem Jugendzentrum in der Trinitatiskirche."