Immobilienmarkt in Dresden: Steigende Nachfrage, aber stabile Preise

Dresden - Der Immobilienmarkt in Dresden registrierte 2024 eine steigende Nachfrage, stabile Preise und deutlich mehr Vertragsabschlüsse. Das geht aus vorläufigen Eckdaten der Stadtverwaltung hervor.

Insgesamt kommt das Marktgeschehen in Dresden wieder in Fahrt. Den Gutachterausschuss für Grundstückswerte erreichten im vergangenen Jahr 4563 Kaufvorgänge - rund 43 Prozent mehr als 2023 (3195). Der Umsatz lag bei über zwei Milliarden Euro (plus 47 Prozent).