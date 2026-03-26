Interner Brandbrief: Dresdens Stadtverwaltung hat ein Digital-Problem

Dresden - Ämter sind unzureichend miteinander vernetzt, Daten müssen teils umständlich übermittelt werden: Die Grünen kritisieren die Verwaltung und fordern eine städtische Digitalstrategie. Zwei Bürgermeister schrieben sogar einen internen Brandbrief, sprechen von einem "prekären Zustand" der IT-Landschaft.

"Schluss mit dem Durchwursteln bei der Digitalisierung", fordert Grünen-Stadtrat Moritz Knobel (31). © Thomas Türpe

Die Digitalisierung der Stadtverwaltung sei kein Selbstzweck, sondern zentraler Bestandteil einer bürgernahen und leistungsfähigen Stadt, so Stadtrat Moritz Knobel (31).

Allerdings sehe man bei der Verwaltung keinen Gesamtplan, sondern oft Insellösungen und Werkeln nach dem Prinzip Hoffnung. "Schluss mit dem Durchwursteln bei der Digitalisierung!", fordert Knobel.

Im Rat beantragen die Grünen eine gesamtstädtische Digitalstrategie unter Einbindung aller Geschäftsbereiche, auch damit Bürger und Unternehmen ihre Daten der Verwaltung nur noch einmal übermitteln müssen und die Behörden effizienter untereinander arbeiten können. Laut Rathaus arbeite man allerdings selbst gerade an einer "Digitalisierungsstrategie".

Wie sehr es noch hapert, macht ein gemeinsames internes Schreiben (liegt TAG24 vor) von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) und Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) - deren Ämter im Stadtforum bereits digital und papierlos arbeiten sollen - an ihren Kollegen, Digitalbürgermeister Jan Pratzka (54, CDU) vom November klar.