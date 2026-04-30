Superblitzer kennt kein Erbarmen: Am neuen Standort gilt Tempo 50

Dresden - Autofahrer, aufgepasst: Der berüchtigte " Superblitzer " hat sich ein neues Versteck gesucht und hält Ausschau nach neuen "Opfern".

Der "Superblitzer" hat es sich neben dem Fahrradweg bequem gemacht und sucht nun nach zu schnell fahrenden Autos. © privat

Seit Donnerstag steht der Anhänger am Zelleschen Weg stadtauswärts, kurz hinter der Haltestelle "Staats- und Universitätsbibliothek".

Wer hier unterwegs ist, sollte seinen Fuß vom Gas nehmen - erlaubt sind an der Stelle 50 Kilometer pro Stunde.

Täglich rollen hier unzählige Autos und Busse vorbei. Wer das vorgeschriebene Tempolimit ignoriert, riskiert ein unfreiwilliges Erinnerungsfoto.

Zuletzt kampierte der Blitzer mit dem Kennzeichen HWI-VE-159 im Stadtteil Mockritz auf der Wilhelm-Busch-Straße.