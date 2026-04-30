Superblitzer kennt kein Erbarmen: Am neuen Standort gilt Tempo 50
Dresden - Autofahrer, aufgepasst: Der berüchtigte "Superblitzer" hat sich ein neues Versteck gesucht und hält Ausschau nach neuen "Opfern".
Seit Donnerstag steht der Anhänger am Zelleschen Weg stadtauswärts, kurz hinter der Haltestelle "Staats- und Universitätsbibliothek".
Wer hier unterwegs ist, sollte seinen Fuß vom Gas nehmen - erlaubt sind an der Stelle 50 Kilometer pro Stunde.
Täglich rollen hier unzählige Autos und Busse vorbei. Wer das vorgeschriebene Tempolimit ignoriert, riskiert ein unfreiwilliges Erinnerungsfoto.
Zuletzt kampierte der Blitzer mit dem Kennzeichen HWI-VE-159 im Stadtteil Mockritz auf der Wilhelm-Busch-Straße.
Nun heißt es für Autofahrer: Augen auf und Tempo im Blick behalten. Denn der graue Anhänger am Straßenrand kennt kein Pardon.
Titelfoto: privat