Aus für traditionsreiches Gasthaus: Italienisches Dörfchen macht zu

Dresden - Ein Traum ging in Erfüllung als die Dresdner Gastronomen Janet (48) und Maik Kosiol (57) das Italienische Dörfchen übernahmen. Jetzt, vier Jahre später, werfen sie das Handtuch. Das traditionsreiche Gasthaus am Theaterplatz schließt zum Jahresende.

Das Italienische Dörfchen am Theaterplatz schließt. © Eric Münch

Rückblick: "Das italienische Dörfchen ist ein ganz außergewöhnliches Objekt, in das wir all unsere Kraft investieren wollen", so Kosiol 2019 kurz vor Eröffnung.

Heute klingt das anders: "Unser Vermieter, die Altmann GbR aus Hamburg, hat seit Jahren das Objekt vernachlässigt. Allein aus sicherheitstechnischen Gründen ist es ausgeschlossen dort weiterzuarbeiten."

Zudem sei ein Wasser- und Brandschaden im Keller entstanden, der vom Vermieter nicht behoben wurde.

Nach eigenen Angaben habe der Gastronom Verluste von mehreren hunderttausend Euro: "Die Baustelle Augustusbrücke hat uns 2020 fast zum Aufgeben gebracht.

Es wurden aber Lösungen gefunden. Leider waren es nur mündliche Zusagen des Vermieters, welche uns jetzt auf die Füße fallen."