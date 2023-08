Jede vierte Stelle bedroht: Gehen Dresden die "BufDis" aus?

Freiwillig im Dienst: Anna-Lena Bader (19) und Dorothea Klose (20, v.l.) leiten Erste-Hilfe-Kurse bei den Johannitern. © Petra Hornig

In Dresden sind etliche Einrichtungen auf die Hilfe der engagierten Menschen angewiesen - und müssen sich jetzt doch Sorgen machen. Denn die Bundesregierung plant massive Einsparungen, jede vierte Stelle ist bedroht.

Einer der größten BufDi-Arbeitgeber sind die Johanniter. In der Neundorfer Straße in Leuben betreiben sie etwa ein Bildungszentrum. Dort leiten Anna-Lena Bader (19) und Dorothea Klose (20) als Freiwillige Ausbildungskurse für Erste Hilfe. Nur ein Beispiel für viele Tätigkeiten.

In ganz Sachsen beschäftigen die Johanniter derzeit 80 BufDis, Tendenz steigend. in Dresden sind derzeit nur zwei ihrer Stellen nicht besetzt. "Die Freiwilligendienste sind eine enorme Hilfe vor Ort, hier sollten wir nicht sparen", so Natalie Rossow (35), Sprecherin der Johanniter in Sachsen.

Ihre Organisation verzeichnet derzeit sogar eine gesteigerte Nachfrage nach Betätigungsmöglichkeiten.