Jedes 5. Kind betroffen: Messe für Alleinerziehende in Dresden hilft

Dresden - In Dresden leben rund 34.000 Alleinerziehende. Das sind mehr als ins Rudolf-Harbig-Stadion passen.

Alina Füssel (24) sucht einen Job als Reinigungskraft. © Norbert Neumann

Auf der Alleinerziehenden-Messe im Kulturpalast fanden Mütter und Väter Hilfsangebote für den oft beschwerlichen Alltag. Dabei haben es viele Helfer wegen klammer Stadtkassen selbst nicht leicht.



Jedes fünfte Kind lebt im Haushalt eines Alleinerziehenden, wobei über 90 Prozent Frauen sind, die sich als "Einzelkämpferinnen" durchschlagen.

Trennung und Unterhalt, getrennte Haushaltsführung, Schwangerschaft, (exzessive) Mediennutzung, Pubertät: An 47 Ständen konnten sich Hunderte Besucher im Kulturpalast beraten lassen, Anlaufstellen auch für Hilfen unter der Woche finden.

"Die Betreuung meiner fünfjährigen Tochter bleibt größtenteils bei mir hängen", sagt Besucherin Alina Füssel (24). "Ich hoffe, hier Unterstützung für meine Jobsuche als Reinigungskraft zu bekommen." Mitarbeiter des Projekts "Tandem" hätten ihr bereits beim Schreiben von Bewerbungen geholfen.