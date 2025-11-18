"Hüttenzauber" startet in die Après-Ski-Saison
Dresden - Partymusik, Glühwein und Bratwurst - mit dem "Hüttenzauber" an der Ostra-Allee wird in Dresden die Après-Ski-Saison eröffnet. Am Donnerstag geht's los, dann wackelt bis 3. Januar die Hütte am Haus der Presse.
Die Party-Saison ist in diesem Jahr länger als im Vorjahr und hält einige Neuheiten parat.
Das Ex-Hüttenrestaurant wird zur Bärenbaude (60 Plätze) umgestaltet, mit separatem Eingang, gemütlichem Ambiente und eigener Bar.
Sie kann für Weihnachtsfeiern komplett oder Teilbereiche ab 15 Personen gebucht werden.
Von 19 Uhr bis Mitternacht legen in der eigentlichen Partyhütte DJs auf.
Beim "Hüttenzauber" gibt es Neuheiten
Neu: Die Anzahl der Damen-Toiletten wurde verdoppelt, es gibt erstmals eine Garderobe, in der sowohl Jacken als auch Weihnachtseinkäufe verstaut werden können.
Der Eingangsbereich wurde neu gestaltet (mit leuchtenden Eisbären und LED-Tanne), die beiden Eisstockbahnen besser platziert.
Preise für Cocktails (8/9 Euro) und Bier (5 Euro) blieben stabil, der Glühweinpreis wurde von 4 auf 5 Euro pro Tasse erhöht. Bratwurst & Co. gibt's wie gewohnt in der Grillscheune.
Bis 14. Dezember öffnet der "Hüttenzauber" dienstags bis samstags ab 17 Uhr, ab 15. Dezember täglich. Bis 20 Uhr ist der Eintritt frei, danach beträgt er 3 Euro.
Infos: huettenzauber-dresden.de
Titelfoto: Eric Münch