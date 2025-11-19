Superblitzer schon wieder umgezogen: Hier befindet er sich in guter Gesellschaft

Dresden - Nach nur wenigen Tagen war für den Superblitzer "HWI VE 159" schon wieder ein Umzug angesagt.

Der Superblitzer steht jetzt auf der Bautzner Straße. © TAG24

Der Enforcement Trailer steht nun auf der Bautzner Straße stadtauswärts in Höhe Schloss Albrechtsberg.

Wer dort schneller als Tempo 50 fährt, wird zur Kasse gebeten. Zuletzt knipste er Autofahrer an der Ullersdorfer Landstraße.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Superblitzer befindet sich ein fester, stationierter Blitzerkasten.

Der spülte 2023 ganze 304.897 Euro in die Stadtkasse, nachdem hier 6269-mal geblitzt wurde.

Damit landete er in jenem Jahr auf Platz drei der "erfolgreichsten" Blitzer hinter dem auf der Güntzstraße sowie der Waldschlößchenbrücke.