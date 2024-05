Jetzt geht's los! Dresden lässt die blauen Rohre verschwinden

Ende des Leitungssystems: Hinterm Landtag floss das Wasser in die Elbe. © Thomas Türpe

Montiert auf zahlreichen Betonsockeln, führt die Rohrleitung vom Pirnaischen Platz (Ringstraße) über Stock und Stein, quert Wilsdruffer Straße und Fußwege in bis zu fünf Meter Höhe.

Vorbei an Kulturpalast, Zwingerteich und Semperoper münden die teils rostigen Rohre nahe dem Landtag schließlich nach mehr als zwei Kilometern Strecke in die Elbe.

"Für manche Dresdner gehören die Rohre schon zum vertrauten Bild der Innenstadt und mancher Besucher hat schon gerätselt, ob es sich bei den Installationen um Kunst handelt", sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne).



Das Leitungssystem diente dazu, bei zahlreichen Neubauten im Zentrum wie Stadtforum oder zuletzt Quartier Ringstraße das Grundwasser in der Bauphase abzusenken und die Gruben trocken zu halten.

Am Kulti wurde das Wasser teils in die Fernkältezentrale abgeleitet, der Rest floss weiter in den blauen Rohren in die Elbe.