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"Verbessern unser Angebot": Diese Neuerung erwartet Dresdner beim Sozialamt

Das Dresdner Sozialamt will moderner werden. Deshalb ist ab sofort ein neuer Service freigeschaltet.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Das Dresdner Sozialamt will moderner werden. Deshalb ist ab sofort eine Online-Buchung für Termine freigeschaltet.

An der Junghansstraße in Striesen befindet sich die Wohngeldstelle. Sie bietet nun auch eine Online-Terminvereinbarung an. (Archivfoto)
An der Junghansstraße in Striesen befindet sich die Wohngeldstelle. Sie bietet nun auch eine Online-Terminvereinbarung an. (Archivfoto)  © Christian Juppe

Bislang kann der Service jedoch nur für Anliegen zum Wohngeld, zur Schwerbehinderteneigenschaft beziehungsweise zum Landesblindengeld sowie zur Mobilität für Menschen mit Behinderung in Anspruch genommen werden, teilte die Stadt mit.

Alle weiteren Bereiche sollen bis Ende des ersten Halbjahres folgen.

Wer einen Termin online vereinbart hat, erhält einen QR-Code für die Anmeldung im Sozialrathaus an der Junghansstraße. Alternativ steht ein Terminal im Eingangsbereich für die Eingabe der Terminnummer zur Verfügung.

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Bei Bedarf kann über die Plattform auch eine Stornierungs- und Umbuchungsoption genutzt werden.

"Nun ist es möglich, unabhängig von Ort oder Zeit einen Termin mit uns online zu vereinbaren. Damit stärken wir unseren Dienstleistungscharakter und verbessern unser Angebot für die Dresdnerinnen und Dresdner, die unsere Unterstützung benötigen", erklärt Sozialamtsleiter Christian Knappe (37).

Sozialamtsleiter Christian Knappe (37) will mit dem neuen Angebot die Servicequalität erhöhen. (Archivfoto)
Sozialamtsleiter Christian Knappe (37) will mit dem neuen Angebot die Servicequalität erhöhen. (Archivfoto)  © Eric Münch
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Bereits Anfang Mai werden zwei neue digitale Servicepunkte im Sozialrathaus und in der Außenstelle am Schießhaus aufgestellt – sogenannte BundID-Terminals. Dort kann beispielsweise der Wohnsitz an- oder umgemeldet und ein Dresden-Pass beantragt werden.

Titelfoto: Montage: Christian Juppe, Eric Münch

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