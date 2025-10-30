Juwelier feiert auf Schloss Proschwitz 30-jähriges Dresdner Geschäftsjubiläum

Dresden - Mit echten Steinen und einem falschen Elefanten feierte Juwelier Georg Leicht (61) auf Schloss Proschwitz sein 30-jähriges Dresdner Geschäftsjubiläum.

Juwelier Georg Leicht mit zwei bezaubernden Models und einem Theater-Elefanten. © PR/Annett Zollfeldt

150 Gäste aus ganz Deutschland waren in der Genussnacht mit Gourmet-Dinner, glanzvoller Juwelenpräsentation und einem Auftritt der Kultband Fools Garden ("Lemon Tree") dabei.

Nicht zu vergessen: der Glückselefant. Als Anhänger im Geschäft erhältlich, als XXL-Exemplar vor Ort - unter der "Elefantenhaut" steckten zwei Theaterplastik-Studenten.

"Wir haben schon lange nicht mehr so ausgelassen gefeiert", freute sich Leicht. 1994 war er mit seiner Frau Silke und der Familie nach Dresden gezogen, lebte hier elf Jahre - bis zu seiner Rückkehr nach Pforzheim.