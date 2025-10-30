Schräger Humor bringt Tatortreiniger Ärger ein

Dresden - Schwarzer Humor oder Diskriminierung? Seit nunmehr sechs Jahren fährt Thomas Pauland (58) aus Bannewitz mit seinem Pick-up durch Sachsen, reinigt Büro-Gebäude, Messie-Wohnungen und Tatorte. Dabei sorgt seine Werbung regelmäßig für Termine beim Amtsgericht.

Tatortreiniger Thomas Pauland (58) besteht, trotz Ärger, auf sein Werbeplakat. © Ove Landgraf

Eine halb nackte und geknebelte Frau liegt im Kofferraum. Dazu der Satz: "Ihre Schwiegermutter nervt?"

Diese Werbung hat Tatortreiniger Pauland bereits mehrfach Anzeigen beschert: "Die letzte Anzeige war von einem Polizisten auf Streife. Vor dem Amtsgericht Dresden hieß es dann vor eineinhalb Jahren erneut Freispruch", berichtet Pauland lächelnd. Ohne Erfolg versuchte auch der deutsche Werberat, die Reklame zu verbieten.

Seit 1991 im Beruf, arbeitet Pauland seit 2008 selbstständig. Mit der Werbung auf seinem Dienstwagen machte er sich in den sechs Jahren auch Freunde: "80 Prozent sagen: 'Daumen hoch!' Und dann gibt es halt noch die anderen."