Käfer und Dreck in Backstube: Dresdner Bäcker-Chef versichert - "Produkte einwandfrei"

Dresden - Behörden haben bei einem Dresdner Traditionsbäcker so einiges in Sachen Hygiene zu beanstanden gehabt, sogar von Schädlingen ist berichtet worden! "Stadtbäcker"-Chef Thomas Höring (51) erklärt das bescheinigte Sauberkeits-Debakel. Was war passiert?

Dresdner Behörden hatten etwas an der Hygiene beim "Stadtbäcker Höring" zu bemängeln. Bäcker-Chef Thomas Höring (51) erklärte sich. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt meldete, dass es bei einer Routine- und Nachkontrolle im März 2024 zu mehreren Verstößen in Hörings Backstube in Zschertnitz kam. Bei einer Überprüfung im Februar 2025 stellten Kontrolleure "zum wiederholten Mal zahlreiche Hygienemängel" fest, hieß es im Bericht.

Unter anderem wurden dreckige Schalen mit nicht abgedeckten Lebensmitteln gestapelt. In einem Behälter mit Backhonig steckte eine verschmutzte Kelle. In der Backstube befanden sich in einer offen gelagerten Butter benutzte Messer mit dreckigen Griffen.

Ventilatoren, eine Geschirrspülmaschine und eine Dunstabzugshaube waren schmutzig. Zudem verwendete die Bäckerei stark abgenutzte Holzbretter, die hätten splittern können. Holzpinsel waren ebenfalls abgenutzt, durch einen zerbrochenen Behälterdeckel hätten Fremdkörper in Lebensmittel dringen können.

Im Januar 2025 stellte eine Fachfirma in der Backstube einen "geringen Reismehlkäferbefall" fest. Im Februar fand das Veterinäramt in zwei Mehlsilos, an den Stoffauslässen, an einer Klebefalle an der Wand und unter den Silos "zahlreiche" sowohl lebende als auch tote Reismehlkäfer sowie deren Laufspuren, hieß es.