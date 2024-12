Kampf um die alte Operette: Bürgerinitiative gegen Verfall und Zerstörung

Dresden - Seit mittlerweile acht Jahren steht die alte Operette in Dresden -Leuben leer. Die Bürgerinitiative "Alte Operette - Leuben beleben" kämpft für das vor sich hin rottende Gebäude. Nun mussten die rund 30 Mitglieder feststellen, dass der heutige Zustand der Zerstörung enorm ist.

Jetzt der Schock für die Bürgerinitiative - das Geld soll nicht in den Finanzhaushalt der nächsten Jahre übernommen werden. Das sorgt für Entsetzen.

"Wir haben große Sorgen", so beschreibt Dr. Rainer Kempe (81), Kopf der Initiative, die aktuelle Situation.

Einst wurden hier großartige Stücke aufgeführt. Doch mittlerweile steht kaum noch die Bühne. © privat

Eine für 30.000 Euro durchgeführte Machbarkeitsstudie zeigt, dass die alte Operette als kulturelles Zentrum Leubens durchaus möglich wäre.

"Tanzvereine, Sportvereine und die Leubener würden von einer Wiederbelebung profitieren", so Kempe. Doch die Stadt scheint ihr Geld lieber für andere Zwecke ausgeben zu wollen.

"Was ist denn das für eine Kulturstadt für ein Aushängeschild, dass man ein Objekt, was Jahrzehnte zur Kultur beigetragen hat, so stiefmütterlich behandeln kann?", schimpft Petra Hering (68).

Wenn nichts unternommen würde, um das Gebäude wieder aufzubauen, dann ginge der Vandalismus weiter - und die alte Operette wäre wohl nicht mehr zu retten.