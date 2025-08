Dresden wird bunter: Immer mehr Flächen für Graffiti freigegeben

Alles in Kürze

Völlig legal: Diese Graffitiwände wurden vor Kurzem am Otto-Dix-Ring aufgestellt und besprüht. © Eric Münch

Erst im November beschloss der Stadtbezirksbeirat Prohlis einen 49.000 Euro teuren Zuschuss für neue Graffitiwände am Otto-Dix-Ring, wo der Sprayer-Verein "Spike" neuerdings sitzt.

Das Brennpunktviertel ist nicht der einzige Stadtteil, in dem sich Sprüh-Profis betätigen. Vor wenigen Wochen wurden etwa in Leuben knapp 10.700 Euro für Bemalungen auf Strom- und Verteilerkästen in Laubegast bewilligt. Im Fokus steht die Gegend um den Kronstädter Platz und die Österreicher Straße.

In Klotzsche wird bald über den nächsten Graffiti-Antrag (Fördervolumen: rund 5400 Euro) entschieden. Man wolle "das Stadtbild weiter bereichern", erklärt der Antragsteller, der Verein House of Urban Culture. Am 11. August fällt die Entscheidung.