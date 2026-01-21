Dresden - Nachdem vorige Woche Metallplatten von der Decke einer Turnhalle in Klotzsche herabgefallen waren und die Halle gesperrt wurde, werden aus der SPD -Fraktion Rufe nach höheren Steuern und Abgaben laut. So könnten baufällige Schulgebäude saniert werden ...

In dieser Sporthalle fielen letzte Woche Metallplatten von der Decke. © Dresden

Zwar ist die Klotzscher Turnhalle seit Dienstag wieder in Betrieb. Laut Stadt waren Abstandshalter in der Deckenkonstruktion "durch die regelmäßige Nutzung der Halle" in Bewegung geraten, der Schaden wurde vorübergehend behoben.

Für die SPD im Stadtrat Anlass genug, um eine Sanierungsoffensive für baufällige Schulgebäude zu fordern - die auch mit höheren Steuern und Abgaben bezahlt werden könnte.

"Staatseinnahmen sollten nicht nur als etwas Negatives bekämpft werden", erklärte SPD-Stadträtin Dana Frohwieser (49) gegenüber TAG24.

Man komme nicht umhin, Möglichkeiten zu diskutieren, die Einnahmen der Stadt Dresden (2025: rund 2,4 Milliarden Euro) zu steigern.

