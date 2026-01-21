Kaputte Schulgebäude: Stadträtin fordert neue Grundsteuer

Nachdem vorige Woche Metallplatten von der Decke einer Turnhalle in Dresden-Klotzsche herabgefallen waren, werden Rufe nach höheren Steuern und Abgaben laut.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Nachdem vorige Woche Metallplatten von der Decke einer Turnhalle in Klotzsche herabgefallen waren und die Halle gesperrt wurde, werden aus der SPD-Fraktion Rufe nach höheren Steuern und Abgaben laut. So könnten baufällige Schulgebäude saniert werden ...

In dieser Sporthalle fielen letzte Woche Metallplatten von der Decke.  © Dresden

Zwar ist die Klotzscher Turnhalle seit Dienstag wieder in Betrieb. Laut Stadt waren Abstandshalter in der Deckenkonstruktion "durch die regelmäßige Nutzung der Halle" in Bewegung geraten, der Schaden wurde vorübergehend behoben.

Für die SPD im Stadtrat Anlass genug, um eine Sanierungsoffensive für baufällige Schulgebäude zu fordern - die auch mit höheren Steuern und Abgaben bezahlt werden könnte.

"Staatseinnahmen sollten nicht nur als etwas Negatives bekämpft werden", erklärte SPD-Stadträtin Dana Frohwieser (49) gegenüber TAG24.

Man komme nicht umhin, Möglichkeiten zu diskutieren, die Einnahmen der Stadt Dresden (2025: rund 2,4 Milliarden Euro) zu steigern.

Stadträtin Dana Frohwieser (49, SPD) fordert Sanierungen an Schulen - und in dem Zuge eine Debatte über höhere Abgaben.  © Steffen Füssel,

Die Politikerin wird konkret: "Das könnte die Einführung einer Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke sein, oder auch die Anhebung von Sondernutzungs- und Konzessionsgebühren." Ob die rechten Ratsfraktionen das genauso sehen, ist fraglich.

Titelfoto: Montage: Dresden, Steffen Füssel

