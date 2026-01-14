"Gefahr im Verzug": Diese Turnhalle in Dresden ist jetzt gesperrt

Dresden - Seit Jahren wartet die alte Schwimmhalle Klotzsche auf einen Neubau, nun bröckelte es in der Turnhalle am Gymnasium (Baujahr 2012/13) von der Decke. Die Halle wurde voll gesperrt. Könnte die "Sportmilliarde" eine Chance sein für Klotzsche?

In dieser Halle fielen am Wochenende Metallplatten von der Decke, jetzt ist sie gesperrt. © Holm Helis

Bei einem Kinderfußball-Turnier am Samstag passierte es: Zwei Metallplatten lösten sich aus der Deckenkonstruktion der Turnhalle am Gymnasium Klotzsche und fielen herab.

"Aus dem geschilderten Sachverhalt ergibt sich Gefahr im Verzug", schreibt die Stadt auf Anfrage.

Die Deckenkonstruktion sei inzwischen von einem Tragwerksplaner überprüft worden, Ziel sei "eine schnellstmögliche Behebung des Mangels und die anschließende Freigabe der Sporthalle".

Stadtbezirksbeirat René Strietzel (47, parteilos) aus Klotzsche nimmt die herabfallenden Platten in der Hallendecke zum Anlass, umfassende Neubaumaßnahmen für Sportstätten in Klotzsche zu fordern.