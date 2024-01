Keine AfD-Rede in Freital: Holocaust-Gedenkveranstaltung abgeblasen!

Die Stadt Freital hat die Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag abgesagt. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich sehe die Gefahr, dass die Sicherheit der Veranstaltung und der Teilnehmer nicht zu gewährleisteten ist", erklärte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (65, Konservative Mitte) am Freitag. Störaktionen seien nicht auszuschließen.

Er sprach von diffusen Bedrohungen und Beschimpfungen gegenüber Teilnehmern und unbeteiligten Mitarbeitern im Rathaus. "Unter diesen Umständen ist für mich ein würdiges und friedliches Gedenken nicht möglich."

In Freital bei Dresden wechseln sich nach Angaben der Stadt seit Jahren die Stadtratsfraktionen bei den Reden am Holocaust-Gedenktag ab.

In diesem Jahr wäre demnach turnusmäßig die AfD an der Reihe gewesen. Der Ältestenrat hatte dies in einer Sondersitzung am Montag bestätigt. Die AfD in Sachsen wird vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem" eingestuft.