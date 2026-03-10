"Herzogswalder Länge": Google klaut Dresden die Kesselsdorfer Straße

Dresden - Eine der wichtigsten Straßen im Dresdner Westen war am Montag plötzlich weg: Bei Google Maps hieß die Kesseldorfer Straße plötzlich Herzogswalder Länge. Damit waren auch in der Navigation von Autofahrern die Adressen entlang der Straße nicht mehr ansteuerbar.

Die komplette Kesselsdorfer Straße hieß am Montag bei Google Herzogswalder Länge. © screenshot/google.com

Da hat der virtuelle Kartengigant wohl geschlafen: Zum 1. Januar änderte der Wilsdruffer Ortsteil Grumbach den Namen seiner "Herzogswalder Straße" in "Herzogswalder Länge".

Diese Änderung übernahm auch Google Maps. Doch blieb der Kartendienst nicht nur auf das kleine Grumbach beschränkt: Er zog den Straßennamen gleich über 15 Kilometer bis zum Ufer der Weißeritz und dem Beginn der Freiberger Straße.

Wer nun nach Adressen entlang der Kesselsdorfer Straße suchte, bekam nur das Pendant der "Herzogswalder Länge" angezeigt.

Immerhin ließ sich dorthin navigieren, doch an die Original-Adresse kam man nicht mehr. Das blieb auch bis zum Montagabend so.