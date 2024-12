Kichererbsen-Spezialität trifft Schokolade: Dubai-Hype erreicht jetzt auch die Falafel

Mitarbeiter Abdallah Almerhej (21) präsentiert die frisch gemachte Falafel Choco Dubai. © Norbert Neumann

Bei "Sanfur Falafel & more" trifft die beliebte Kichererbsen-Spezialität auf süße Zutaten wie Pistazien, "Engelshaar", Pistazien- und Schokosauce.

"Wir saßen im Büro, haben natürlich den Trend mitbekommen und kamen auf die Idee, süß und herzhaft zu kombinieren", erklärt Mitinhaber Taufik Abas (38). Herausgekommen ist die Dubai-Falafel, die es für 7,90 Euro als Wrap und für 6,90 Euro als Schale gibt.

Klassische Zutaten wie Tomate, Gurke, frische Minze und knusprige Falafel werden hier mit den typischen Elementen der Dubai-Schokolade kombiniert - ein echtes Experiment für den Gaumen.

"Ich war am Anfang auch skeptisch, weil es so was noch nie gab", gibt Abas zu. Doch die Resonanz spricht für sich: Mehr als 100-mal wurde die außergewöhnliche Kreation bereits verkauft.