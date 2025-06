Endlich da: Dresdner Schlagersternchen präsentiert ersten eigenen Song

Bei "Immer wieder sonntags" wird Linda Jung (27) ihren eigenen Song "Schenk mir diesen Augenblick" präsentieren. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/linda.jung.official

Die aufstrebende Schlagersängerin aus Dresden steht kurz vor ihrem ersten großen Live-Auftritt im Fernsehen. Am Samstag werden im Europapark Rust alle 13 Künstler der Sommerhitparade der ARD-Show "Immer wieder sonntags" vorgestellt.

Dort wird Linda vor einem Millionenpublikum auftreten - mit einem Song, der ihr besonders am Herzen liegt.



Im Gespräch mit TAG24 verriet die 27-Jährige voller Vorfreude: "Im Duell werde ich meinen ersten eigenen Song singen – 'Schenk mir diesen Augenblick'."

Gemeinsam mit dem Dresdner Musikproduzenten André Stade (54) hat sie das gefühlvolle Stück geschrieben.

Auf Instagram wandte sich Linda mit bewegenden Worten an ihre Fans: "So viele Emotionen, so viel Herzblut, so viele Stunden voller Leidenschaft stecken in diesem Song und ich bin so happy, dass er nun auch auf allen großen Streamingplattformen verfügbar ist."

Für die Newcomerin ist der TV-Auftritt ein wichtiger Meilenstein auf ihrem Weg in die Schlagerwelt. Mit ihrem Song "Schenk mir diesen Augenblick" hofft sie, auch beim Publikum punkten zu können.