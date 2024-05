27.05.2024 16:40 Kicken für den guten Zweck: Bei diesem Fußall Cup werden Spenden gesammelt

In Dresden-Löbtau findet am 16. Juni der erste Benefiz Cup statt, dessen Spenden an drei Vereine aus der Region gehen.

Von Clara Weinert

Dresden - Am 16. Juni 2024 findet der erste offizielle "Benefiz Cup Dresden 2024" in Löbtau statt. Die Veranstaltung soll dem Tierheim Freital, dem Gnadenhof Erblicht und der Kinderhilfe Dresden zugutekommen. Stefan Lasch (38, l.) und Martin Selle (34, r.) sind die Organisatoren des Benefiz Cups in Dresden. © meeco Communication Services Verantwortlich für den kommenden Fußballcup sind Stefan Lasch (38) und Martin Selle (34). Gemeinsam haben sie sich überlegt, wie man sozial aktiv werden könne und dabei auch Vereine unterstütze. Da die beiden selber einen sportlichen Hintergrund haben, entschieden sie sich für ein Sportevent. Dafür haben sie ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet. Am Sonntag werden insgesamt zehn Fußballmannschaften aus der Stadtliga, der Sparkassenoberliga sowie Freizeitmannschaften auf dem Gelände der SpVgg Dresden-Löbtau gegeneinander antreten und für den guten Zweck kicken. Dresden Lokal Mit Chemikalien verunreinigt: Wie giftig sind Elbe und Spree? Selle äußert sich einer Pressemitteilung, dass es zwar den Cup zu gewinnen gelte, aber es vielmehr darum ginge, Spaß zu haben und Gutes zu tun. "Zahlreiche regionale Unternehmen haben bereits ihre finanzielle Unterstützung zugesagt." Der Gewinn geht an drei Vereine aus der Region Stefan Lasch (v.l.n.r), Heike Flaxa (Gnadenhof Erlicht), Karin Joiko (Die Tierstimme e.V.), Michael Doerwald (Kinderhilfe Dresden e.V.), Anja Witzmann, Regina Barthel-Marr (Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V.) sowie Martin Selle. © meeco Communication Services Unter anderem der Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. profitiert von dem Cup. Trotz dessen, dass der Verein von der Kommune Unterhaltszahlungen erhält, stellt sich die Grundsicherung als Herausforderung dar, wie Regina Barthel-Marr erzählt. Mit ähnlichen Problemen sieht sich auch der Gnadenhof Erlicht bei Freiberg konfrontiert. Auf ihrem drei Hektar großen Gelände nimmt Heike Flaxa immer wieder Tiere auf, von Katzen bis zu Kühen ist alles dabei. Unterstützt wird sie unter anderem von dem Verein "Die Tierstimme e.V.". Über weitere Unterstützung und die zu erwartende Spende ist Flaxa sehr froh. Dresden Lokal SPD-Mann Matthias Ecke zu Besuch bei einer Dresdner Legende Der dritte Verein wird durch Michael Doerwald von der Kinderhilfe e.V. Dresden vertreten, der chronisch erkrankte Kinder und deren Familien unterstützt. Das "Elternhaus Teddybär", in dem Kinder, die in der Kinderklinik des Universitätsklinikums behandelt werden, kostenlos übernachten können, erhofft sich von den Spenden, Tragehilfen für die Schwestern der Klinik kaufen zu können. "Wir wissen, dass wir nicht die HOPE-Gala sind. Aber sie ist in ihrem Anliegen, Gutes zu tun, ein großes Vorbild für uns", so Selle und Lasche. Über weitere Sponsoren, die mit mindestens 500 Euro den Benefiz-Cup unterstützen wollen, würden sie sich freuen. Außerdem können sich noch vier weitere Fußballmannschaften für den Cup anmelden, ein Anruf oder eine Mail (info@benefiz-cup-dresden.de) genügt.

Titelfoto: meeco Communication Services