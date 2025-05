Tuningtreff in Dresden: PS-Freaks kommen zum Elbepark, Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Heidenau/Dresden - Zahlreiche Tuningfans und Auto-Enthusiasten hatten sich zum Feiertag erst am Elbepark und dann auf einem Parkplatz in Heidenau versammelt. Die Polizei war vor Ort und stellte reichlich Verstöße fest.

Hunderte PS-Freaks trafen sich am Elbepark. © xcitepress/Konrad Höferth

Am 1. Mai traf sich die Tuningszene einmal mehr an der Reihe 12 vorm Elbepark, um in die neue Saison zu starten. Hunderte waren auf dem Parkplatz erschienen, viele wollten ihre Winter-Projekte zeigen. Die Polizei war dabei und kontrollierte.

Weil der Platz am Elbepark nicht ausreichte, zogen die Tuner im Laufe des Abends zuerst auf einen Parkplatz an der Wilschdorfer Landstraße (Dresden-Rähnitz) und später auf einen anderen Parkplatz nach Heidenau.

143 Autos habe man im Lauf des Abends kontrolliert, teilte die Polizei mit. Dabei wurden 32 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, elf Personen müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Am Rande des Treffens, auf der Peschelstraße, fiel den Beamten zudem ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer auf. Der 58-jährige Deutsche hatte zwei Promille intus und war ohne Versicherungsplakette unterwegs. Er muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Insgesamt waren 32 Beamte im Einsatz.