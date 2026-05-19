Vor sieben Jahren noch in Dresden gefeiert: Warum die Uni-Brauerei in die Insolvenz schlitterte

Dresden - Aufstieg, Hype und jetzt die Krise? Die Dresdner Uni-Brauerei "Lohrmanns Brew" steckt im Insolvenzverfahren. Explodierende Kosten, Bauverzögerungen und teure Investitionen brachten das Vorzeigeprojekt ins Wanken. Und doch erzählt die Geschichte auch von einem rasanten Erfolg, der in Dresden und deutschlandweit für Aufsehen sorgte.

Im Kraftwerk Mitte blühte Lohrmanns regelrecht auf und entwickelte sich immer weiter. © Steffen Füssel

2019 gestartet als erste ausgegründete Universitätsbrauerei Deutschlands, wollten die Gründer Jan Weigand (51) und Thomas Henle (64) Wissenschaft und Braukunst verbinden.

"Unser Ziel ist dabei, wissenschaftliche Braukompetenz in marktfähige Biere zu übersetzen", erklärt die Brauerei. Was zunächst wie eine Nische klang, wurde schnell zum Selbstläufer: "Mit unserer Geschäftsidee gelang uns ein wahrlicher Raketenstart."

Das Pils überzeugte früh, später folgten Hell und Rot - alle drei Sorten etablierten sich im Handel. Der große Durchbruch kam mit dem Umzug ins Kraftwerk Mitte. Plötzlich war Lohrmanns mehr als nur eine Marke.

"Ab diesem Moment konnten wir unsere Biervielfalt vor Ort zeigen." Formate wie Tastings oder "Lohrmanns meets Science" machten das Bier zum Erlebnis und die Brauerei zu einem festen Bestandteil der Dresdner Szene.