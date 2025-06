Kinder wegen Brand in ehemaliger Staatsoperette verdächtigt: Wer zahlt den Schaden?

Von Benjamin Richter, Jakob Anders

Dresden - Nach dem Großbrand in der ehemaligen Staatsoperette in Leuben hat die Polizei nun Tatverdächtige ermittelt. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, handelt es sich um drei Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren. Sie sollen in dem städtischen Gebäude an der Pirnaer Landstraße eingebrochen sein, dort gezündelt - und so den Großbrand ausgelöst haben. Wer zahlt also nun den Schaden?