Vollständig ausgebrannt: Ehemalige Staatsoperette nach Großbrand zerstört

Dresden - Am Freitagabend brach in der alten Staatsoperette im Dresdner Stadtteil Leuben ein Großbrand aus. Die Feuerwehr Dresden war die ganze Nacht im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Alles in Kürze

Die ehemalige Staatsoperette in Leuben geriet am Freitagabend in Brand. © xcitepress/Christian Essler

Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 erklärte, wurde die Feuerwehr um 19.37 Uhr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte am Abend eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen und auch der hintere Teil der alten Staatsoperette stand da schon in Vollbrand.

Wenig später griffen die Flammen auch auf das Hauptgebäude über.

Mehr als 50 Feuerwehrleute waren bei dem "massiven Löscheinsatz" im Einsatz. Unterstützt wurden sie dabei von Drohnen mit Wärmebildkameras, die bei der Brandbekämpfung aus der Luft halfen.

Erst gegen 5.30 Uhr am Samstagmorgen konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Das Gebäude ist komplett ausgebrannt, der hintere Bereich mit dem früheren Zuschauerraum ist eingestürzt. Die Nachlöscharbeiten laufen jedoch weiter.

Verletzte gab es bislang nicht. Ein Feuerwehrmann musste allerdings wegen Kreislaufproblemen behandelt werden, konnte aber vor Ort ambulant versorgt werden und ist mittlerweile wieder wohlauf, versicherte Klahre. Auch zwei benachbarte Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert.