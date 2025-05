Kinderteller unter der Lupe: Wie gesund ist das Essen für die Kleinsten?

Dresden - Die Verbraucherzentrale hat in Restaurants 100 Speisekarten für Kinder gecheckt. Ihr Fazit: Da landet zu viel Frittiertes und zu wenig Vielfalt auf den Tellern.

Etwa die Hälfte der Restaurants bietet für Kinder Nudeln an, 40 Prozent servieren Nuggets. Von den erfassten 456 Gerichten sind fast 40 Prozent vegetarisch.

Sie hat als Referentin für Ernährung und Lebensmittel der Dresdner Verbraucherzentrale an dem Marktcheck mitgearbeitet. "Wichtig ist, das Angebot für Kinder ausgewogen zu erweitern."

Sie findet es lobenswert, wenn Knirpse in Gaststätten auf den Tellern der Erwachsenen "räubern" dürfen oder sie normale Gerichte von der Karte in Form von Mini-Portionen ausprobieren können. Die Referentin: "Wir brauchen ein Umdenken in der Gastronomie."