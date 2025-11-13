 820

Koffer aufgetaucht: Artist Maxim Popazov hat seine Kostüme zurück

Artist Maxim Popazov hat seinen Koffer wieder. Er war durch eine Verwechslung während einer Flixbus-Fahrt verschwunden.

Von Katrin Koch

Chemnitz/Dresden - Artist Maxim Popazov ist überglücklich. Sein verloren gegangener Koffer mit allen Kostümen für die Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments" ist wieder da.

Artist Maxim Popazov holt sich bei Ellen Guggenheimer in Chemnitz seinen Koffer ab.
Artist Maxim Popazov holt sich bei Ellen Guggenheimer in Chemnitz seinen Koffer ab.  © privat

Ein griechischer Mitfahrer im Flixbus hatte sich versehentlich den falschen Koffer gegriffen.

Das stellte er jedoch erst fest, als er in Chemnitz ankam, wo er einen Freund, den Betreiber des Restaurants Syrtaki, besuchte.

Ellen Guggenheimer, die Freundin des Wirts, hatte vom Kofferverlust gelesen, kombinierte und meldete sich beim Dinnershow-Veranstalter.

Maxim düste sofort nach Chemnitz, um den Koffer zu holen. Als Dankeschön im Gepäck: zwei Freikarten für "Moments". Happy End für Maxim, der griechische Fahrgast sucht noch immer seinen Koffer ...

Titelfoto: privat

