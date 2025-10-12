Konkrete Entwürfe für ein grünes Dresden

Dresden - Wie lässt sich Dresden gestalten, damit es auch in Zukunft lebenswert, grün und attraktiv für alle ist?

Bereits in der Vergangenheit gab es hier Ausstellungen zur Stadtentwicklung. © Steffen Füssel

Dieser Frage widmet sich eine neue Ausstellung im Zentrum für Baukultur Sachsen (ZfBK) im Kulturpalast.

Die Schau präsentiert konkrete Entwürfe und Steckbriefe eines Planungsbüros.