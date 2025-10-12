2.021
Konkrete Entwürfe für ein grünes Dresden
Dresden - Wie lässt sich Dresden gestalten, damit es auch in Zukunft lebenswert, grün und attraktiv für alle ist?
Dieser Frage widmet sich eine neue Ausstellung im Zentrum für Baukultur Sachsen (ZfBK) im Kulturpalast.
Die Schau präsentiert konkrete Entwürfe und Steckbriefe eines Planungsbüros.
Besucher sollen nachvollziehen, wie urbane Freiflächen zu wertvollen Orten für Gemeinschaft, Erholung und Klimaschutz werden können.
Geöffnet ab Donnerstag bis 30. Oktober immer dienstags bis donnerstags, von 13 bis 18 Uhr, Eintritt frei.
Titelfoto: Steffen Füssel