Verbot oder nicht? Neuer Streit um Dresdner Ferienwohnungen

Von Hermann Tydecks

Dresden - Wohnraum in Dresden ist knapp und wird immer teurer. Ein Wildwuchs von Ferienwohnungen verschärft das Problem. Nachdem der Stadtrat im März vergangenen Jahres OB Dirk Hilbert (53, FDP) beauftragt hatte, dagegen vorzugehen, will die Verwaltung nun ihre erarbeitete Satzung präsentieren. Doch ob diese umgesetzt wird, ist nicht sicher - schon im Vorfeld gibt es Zoff.

OB Dirk Hilbert (53, FDP) ist spät dran mit der Umsetzung des Ratsbeschlusses. © Holm Helis Von gut 312.000 Wohnungen standen Ende 2024 rund 20.900 leer (6,7 Prozent). Dabei werden auch Luxus- und Zweitwohnungen mitgezählt. Der für Mieter entscheidende (strukturelle) Leerstand beträgt nur etwa drei Prozent, was als angespannt gilt. Etwa 2200 Ferienwohnungen gibt es, schätzt das Rathaus mittels Hochrechnungen über Portale wie "airbnb". Genauer wisse man es erst, wenn man eine Satzung mit Begriffsklärungen habe. Dafür hatte der Freistaat den Weg Anfang 2024 freigemacht und ein Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung beschlossen. Kommunen können dagegen vorgehen, wenn Wohnraum für mehr als zwölf Wochen im Jahr zur Fremdbeherbergung oder Kurzzeitvermietung genutzt wird (etwa für Touristen oder Monteure) oder Wohnraum länger als zwölf Monate leer steht. Dresden Lokal Letzte Habseligkeiten der Deportierten: Ausstellung in Dresden sucht Angehörige Der Rat beauftragte Hilbert mit hauchdünner Mehrheit (35:33), eine Satzung auszuarbeiten und (mindestens) in den Bezirken Altstadt und Neustadt gegen die Zweckentfremdung vorzugehen.

AfD und CDU fordern Ausnahmen