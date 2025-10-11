Mitten am Berg: Wer sich hier nicht beherrscht, kassiert teures Foto von Dresdens Superblitzer

Dresden - Wer hier eine schnelle Abfahrt hinlegt, muss mit teuren Konsequenzen rechnen: Im Stadtbezirk Pieschen hat Dresdens Superblitzer nun seine Position bezogen.

Auf der Großenhainer Straße stadteinwärts kurz nach der Bergwirtschaft überwacht ein Superblitzer jetzt den Verkehr. © privat

Das Gerät steht nahe der A4-Abfahrt "Wilder Mann" auf der Großenhainer Straße stadteinwärts kurz vor der Einmündung Weinbergstraße.

Hier gilt bergab bei 10-prozentigem Gefälle die Geschwindigkeitsbegrenzung Tempo 30!

Der Enforcement-Trailer wurde möglichst unauffällig auf der linken Seite zwischen Zaun und Gehweg platziert.

Erste Meldungen über den neuen Standort gab es bereits am Freitag.