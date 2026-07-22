Kult-Kneipe Café Europa macht nach 34 Jahren dicht: Doch vorher wird gefeiert

Dresden - Ein Stück Neustadt-Geschichte geht zu Ende! Nach 34 Jahren schließt das Café Europa. Am Wochenende steigt die zweitägige Abschiedsparty.

Das Café Europa an der Königsbrücker Straße wird fehlen. © Petra Hornig

Rockstars und Rotlichtgrößen gaben sich hier die Klinke in die Hand, Dresdner und Touristen genossen gleichermaßen das Frühstücksangebot oder einen frühmorgens einen Party-Absacker, wenn alle anderen Lokale längst geschlossen waren. Denn zu ihren ursprünglichen Zeiten (im Oktober 1992 gegründet) hatte die als Café getarnte Kneipe noch rund um die Uhr geöffnet!

Doch auch wenn Geschäftsführer Christian Sereda (37) jeden Euro umgedreht hat, kam er doch auf keinen grünen Zweig mehr: "Höhere Einkaufspreise, gestiegene Personalkosten - es ist ein Potpourri an Gründen." Der Laden sei einfach nicht mehr wirtschaftlich. Als Konsequenz schließt Sereda am Wochenende das Café Europa für immer.

2015 fing Sereda zunächst als Koch im Europa an. Er kam aus einem 600-Seelen-Dorf nahe Senftenberg und fühlte sich sofort aufgehoben: "Damals habe ich am frühen Morgen Steaks und Schnitzel für die Partyleute gemacht", erinnert sich Sereda.