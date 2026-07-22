Nur Freiburg ist besser: Mit diesem Angebot ist Dresden deutsche Spitzenklasse!

Dresden - Noch etwas mehr als drei Wochen, dann heißt es wieder: Hefte und Stifte raus! Am 17. August ist der erste Schultag. Bis dahin müssen Ranzen und Federmäppchen neu bestückt werden. Was für ein Glück, dass in Dresden dafür perfekte Bedingungen herrschen.

Manuela Rietzschel (55) ist Inhaberin des SchreibundTrendEck in Briesnitz. Für den Schulstart ist sie gerüstet. Mit ihrem Geschäft trägt sie zur Dresdner Ladendichte bei. © Holm Helis

Laut einer Listflix-Recherche besitzt die sächsische Landeshauptstadt die zweithöchste Dichte an Schreibwarengeschäften in ganz Deutschland!

Auf 100.000 Einwohner kommen demnach 4,60 Läden. Insgesamt seien 26 solcher Geschäfte im Stadtgebiet zu finden.

Nur Freiburg im Breisgau konnte Dresden in dieser Statistik schlagen. Die Schwarzwald-Stadt kann sogar 6,74 Schreibwarenläden pro 100.000 Einwohner vorweisen. Mit Leipzig landete ein weiterer Ost-Vertreter auf Rang vier (2,94 Läden).

Entstanden sind die Ergebnisse auf Grundlage von Internet-Recherche: "Wenn erkennbar ist, dass ein Geschäft ein entsprechendes Angebot hat, zählt es in die Statistik", erklärte Listflix-Gründer Michael Wechsler auf TAG24-Nachfrage.

Auch Discounter wie etwa MäcGeiz könnten sich unter den 26 Dresdner Läden wiederfinden. Billig muss aber nicht immer die beste Wahl sein. "Fachhändler haben Vorteile, wir können zum Beispiel Artikel nachbestellen", sagte Frau Rosenkranz vom Bürobedarf Mende in der Neustadt.