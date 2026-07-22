Rollstuhl um den Hals gebunden, Fahrstuhl kaputt! Mieterin quält sich die Treppen rauf

Dresden - Für die Mieter ist das eine Katastrophe: In einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße in Dresden Friedrichstadt ist seit Wochen der einzige Aufzug ausgefallen. Eine gehbehinderte Mieterin begibt sich regelrecht in Lebensgefahr, wenn sie die Treppen nutzt. Nun geht sie mit einem Anwalt gegen die Hausverwaltung vor.

Heike Z. (55) sitzt vor dem kaputten Fahrstuhl. © Ove Landgraf

Heike Z. (55) rollt bis vor die Treppe, rutscht aus ihrem Rollstuhl und bindet sich einen Gurt um den Nacken, der mit dem Rollstuhl verbunden ist. 55 Stufen führen hinauf zu ihrer Wohnung im dritten Stock. Jede einzelne ist eine Qual.

Die an den Beinen gelähmte Mieterin zieht sich auf dem Gesäß Stufe für Stufe nach oben, während der Rollstuhl an ihrem Nacken hängt. "Ich habe diese Technik aus der Not heraus erfunden. Aber eine falsche Bewegung und ich kippe nach vorne. Dann war es das mit mir."

Rund 20 schweißtreibende Minuten braucht Heike Z., um an ihre Wohnungstür zu gelangen. Nach Angaben der Mieterin, die seit 2010 im Haus wohnt, ist der Fahrstuhl seit vier Wochen ausgefallen: "Ich bin am 29. Juni aus dem Urlaub gekommen, da hat ein Nachbar berichtet, der Fahrstuhl war die Woche vorher schon defekt."

Außerdem sei der Fahrstuhl bereits im Januar wochenlang ausgefallen, berichtet die Mieterin.

Heike Z. verlässt weiterhin einmal am Tag die Wohnung für Einkäufe, zum Briefkasten oder um frische Luft zu schnappen. Nach mehrfachen Kontaktversuchen mit der Hausverwaltung hat sie rechtliche Schritte eingeleitet: "Hier im Haus gibt es noch andere Mieter, die gehbehindert sind, im fünften Stock wohnt eine Familie mit Kleinkind. Ich habe einen Anwalt über den Mieterverein eingeschaltet."