"Letzte Generation" blockiert Blaues Wunder mit Protestmarsch

Dresden - Mit dem Verkehrsversuch am Blauen Wunder entflammte in Dresden ein regelrechter Kulturkampf zwischen Autolobby und Klimaschützern, der verantwortliche Baubürgermeister erhielt Morddrohungen. Klimaaktivisten der "Letzten Generation" fordern die Fortführung des Versuchs und blockierten am Donnerstag mit einem Protestmarsch das viel besprochene Wahrzeichen Dresdens.