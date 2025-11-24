Kurioser Winter-Anblick: Frostharte Palme am Fetscherplatz

Dresden - Der Dresdner Fetscherplatz hat einen ungewöhnlichen "Stammgast".

Im ersten Schnee sieht die Palme am Fetscherplatz besonders kurios aus. © Foto Koch

Auf einem Schotterstreifen wächst eine große Fächer-Palme aus dem Boden, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bänken des kleinen Park-Areals.

Mit der aktuellen Schneedecke sieht das besonders kurios aus.

Die fast mannsgroße Palme wurde nicht etwa aus einer Stube oder einem Gewächshaus ausgewildert.