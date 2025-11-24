Ein großer Abend beim "British Festival" der Philharmonie: Musik aus dem Weltraum

Dresden - Die Dresdner Philharmonie macht - seit einigen Jahren schon - vieles richtig. Augen- und ohrenfällig wird das gerade im Rahmen des "British Festivals" zur Amtseinführung des neuen Chefdirigenten Sir Donald Runnicles (71).

Sir Donald Runnicles applaudiert dem Komponisten Sir James MacMillan (66). © Oliver Killig

Das Konzert unter der Überschrift "Sir Donald mit Holst" am vergangenen Samstag kann als Zentralgestirn der Veranstaltungsreihe gelten.

Very british das alles. Das Monumentalwerk "Die Planeten" von Gustav Holst (ein Engländer) als Hauptprogramm.

Vorab die deutsche Erstaufführung der 4. Sinfonie von Sir James MacMillan (66, ein Schotte), die dieser für Runnicles (ebenfalls Schotte) zu dessen 60. Geburtstag geschrieben hatte.

MacMillan ist Composer in Residence der Philharmonie in dieser Spielzeit, so lautstark wie für Dirigent, Orchester und Chor war der Applaus für ihn an diesem Abend.

Das knapp 40-minütige Stück ist ein kompaktes Werk, das vom Renaissance-Komponisten Robert Carver (auch er ein Schotte) inspiriert ist, eine in dicht verwobenen Orchesterfarben spirituell aufgeladene musikalische Form, die ein packendes Klangspektrum aufzeigt.