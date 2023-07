Kurz vor den Sommerferien: Einschränkungen wegen Umbau am Dresdner Flughafen

Passagiere müssen sich auf längere Wartezeiten am Dresdner Flughafen einstellen. © Lutz Hentschel

Der Dresdner Flughafen wird kurz vor Beginn der großen Ferien in Sachsen zur Baustelle. Ab diesem Dienstag kündigte der Airport auf seinem Twitter-Kanal "Umbaumaßnahmen an der Luftsicherheitskontrolle" an.

Für Fluggäste bedeutet das, vor dem Abflug in den Urlaub Geduld mitzubringen. Der Flughafen warnt vor Einschränkungen und längeren Wartezeiten.

"Wir empfehlen daher, 2,5 Stunden vor geplanter Abflugzeit am Airport zu sein und sich nach dem Check-in direkt zur Sicherheitskontrolle zu begeben", so die Mitteilung auf Twitter.