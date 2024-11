Dresdens lauteste Straßen: Hier macht der Lärm richtig krank

(Zu) laut ist es auch an den großen Verkehrsachsen der Innenstadt wie am Straßburger Platz. © Norbert Neumann

Autos, Straßenbahnen, Züge, Flugzeuge: Von rund 520 kartierten Kilometern im städtischen Straßennetz (Stand 2022) sind gerade mal 120 Kilometer (rund ein Viertel) nicht von potenziell schädlichem Lärm betroffen.

Als kritisch gelten Schalldruckpegel am Tag ab 65 Dezibel (Nähmaschine) und in der Nacht ab 55 Dezibel (TV in Zimmerlautstärke).

Bei Dauerbelastung erhöht sich das Risiko gesundheitlicher Folgen signifikant, insbesondere für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dem sind laut städtischem Lärmaktionsplan allein nachts rund 73.000 Dresdner an ihrem Wohnort ausgesetzt.

Das sei vor allem entlang der innerstädtischen Verkehrsachsen der Fall, so Umweltamtsleiter René Herold (44). Es bestehe erheblicher Handlungsbedarf.

Vom Lärm betroffen sind auch fast 100 Schulhäuser und mehr als 50 Krankenhausgebäude.