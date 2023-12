Landwirte blockieren Autobahnen in Dresden und Görlitz!

Görlitz - Am Morgen des heutigen Donnerstags kam es zu mehreren Protestaktionen der Landwirte in den Kreisen Bautzen und Görlitz. Auch um Dresden wurde die Autobahn blockiert.

Landwirte legten am Donnerstagmorgen in Sachsen die Autobahnauffahrten lahm. © Rocci Klein / Roccipix

Zwischen 7 Uhr und 8 Uhr wollten die demonstrierenden Landwirte einige Zufahrten zur A4 blockieren, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstagmorgen mit.

Kurz nach 7 Uhr waren alle Zufahrten zur A4 dicht, teilte ein Sprecher der Görlitzer Polizei gegenüber TAG24 mit. Nur die Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla blieb frei.



Der Großteil des Protests konzentrierte sich derweil in Görlitz. Hier hatten sich insgesamt 24 Traktoren versammelt, so der Polizeisprecher weiter.

In Dresden wurden insgesamt sechs Autobahnauffahrten von A4, A13 und A17 blockiert, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Nachfrage. So kam es an den Zufahrten in Radeburg, Thiendorf, Nossen-Ost, Nossen-Nord, Dresden-Marsdorf sowie an der Auffahrt Dresden-Gorbitz zu Verkehrseinschränkungen.

Die Blockade-Aktionen fand am Donnerstagmorgen sachsenweit statt. Auch in Leipzig waren viele Zufahrten dicht.