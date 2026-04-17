Lastenrad zerlegt: War die Aktion rechtswidrig?

Dresden - Vor rund zwei Wochen schickte das Ordnungsamt Arbeiter mit Kettensäge los, um ein Lastenrad samt bunt bemaltem Polit-Anhänger von "Verkehrswende Dresden" zu entfernen ( TAG24 berichtete ).

Stadtrat Martin Schulte-Wissermann (53, PVP-Kooperation). © Ove Landgraf

In einem Brief an den Oberbürgermeister zeigt sich Stadtrat Martin Schulte-Wissermann (53, PVP-Kooperation) "schockiert" und stellt die rechtliche Grundlage der Aktion infrage.

"Zunächst ist die Räumung juristisch zweifelhaft, da privates Eigentum zerstört wurde und Fahrräder inklusive Anhänger im Straßenraum abgestellt werden dürfen", so Schulte-Wissermann.