Darum wird es heute laut in Dresden

Dresden - Nicht erschrecken! In Dresden wird es am Mittwoch laut.

Dresden steht der nächste Probealarm bevor. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Stadt mitteilte, erfolgt um 15 Uhr ein Sirenentest. Dabei wird für zwölf Sekunden ein Signal zu hören sein, das einmal anschwillt, kurz anhält und wieder abschwillt. Ein Gong beendet den Probedurchlauf.

Dresden besitzt 210 Sirenen-Standorte. Sie müssen in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

Als Besonderheit können über die installierten Anlagen auch Sprachdurchsagen gesendet werden. Dies hilft bei der Übermittlung von konkreten Hinweisen an die Bevölkerung.