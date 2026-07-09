Gegen Lärm und Abgase: Dresden bekommt Waldinsel mitten in der City

Dresden - Noch herrscht auf 7000 Quadratmetern zwischen Ammonstraße und Budapester Straße Tristesse. Doch genau hier - mitten in der Dresdner City - könnte ein kleiner Stadtwald entstehen. Mit ihrer Idee, überall in der Stadt "Waldinseln" zu schaffen, stieß Arlett Wilhelm (53) auf offene Ohren im Rathaus.

Auf dieser Fläche neben dem Ammonhof könnte Wald wachsen! Arlett Wilhelm (53) hat den Stein ins Rollen gebracht. © Petra Hornig

Die IT-Projektleiterin aus Reick hat seit November rund 40 Mitstreiter von dem Vorhaben überzeugt, Mini-Wälder in Dresden zu pflanzen.

Die Stadtverwaltung will dafür zunächst eine 7000 Quadratmeter große Fläche an der Ammonstraße bereitstellen. "Aktuell ist das ein Transitraum mit Abgasen und Lärm. Wir wollen eine Naturfläche schaffen, wo man sich wohlfühlt und Abkühlung findet", erklärt Wilhelm. "Im Sommer könnten sich Reisende künftig dort statt im Hauptbahnhof aufhalten. Die Waldinsel könnte auch eine Art Draußengarten für Anwohner sein."

Das Stadtgrünamt sieht Potenzial in der Idee. Laut Abteilungsleiter Mattes Hoffmann (54) könne ein Mini-Wald die Fläche verschönern, die Artenvielfalt erhöhen und für Schatten sorgen.

Bei Erfolg sei durchaus denkbar, "dass im Stadtgebiet auch auf weiteren Flächen urbane Waldinseln entstehen".