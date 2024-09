Lehrermangel: Warum in Freien Schulen weniger Stunden ausfallen

Dresden - Neben staatlichen Schulen gibt es in Sachsen auch viele Schulen in freier Trägerschaft. Im vergangenen Schuljahr lernten im Freistaat 81.587 Schüler an über 400 freien Schulen. Der bundesweite Lehrermangel beschäftigt auch diese Bildungsstätten - aber sie reagieren anders auf Engpässe.