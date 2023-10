01.10.2023 18:54 6.950 Leichenfund in Dresden: Mann kollabiert nahe Eissporthalle!

Am Sonntagnachmittag verstarb in Dresden ein Mann, der zuvor an der Eissporthallen zusammengebrochen war. Die Polizei ermittelt zur Todesursache.

Von Eric Hofmann

Dresden - Schockmoment in der Friedrichstadt! Gegen 16.30 Uhr brach zwischen Eissporthalle und Pieschener Allee ein Mann zusammen. Die Rettungskräfte konnte nur noch den Tod feststellen. An der Eissporthalle in Dresden wurde am Sonntag eine Leiche entdeckt. (Symbolbild) © Norbert Neumann Hinweise auf eine Straftat gibt es bislang nicht."Wir wurden 16.30 Uhr wegen des Fundes einer Leiche alarmiert", sagt ein Polizeisprecher TAG24. "Der Verdacht hat sich bestätigt, bislang liegen aber keine Hinweise auf eine Straftat vor." So ergaben erste Zeugenbefragungen, dass der Mann einfach zusammengebrochen sein soll. Dresden Lokal Mirjam Köfer unterstützt Kinder- und Jugendtrauer-Zentrum "Lacrima" "Wir haben den Bereich abgesperrt und ein Bestattungsunternehmen hinzugezogen", so der Sprecher. "Die Identität muss noch ermittelt werden, auch findet noch eine Leichenschau statt." Dem Augenschein nach soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahre gehandelt haben. Der erste Verdacht geht in Richtung eines medizinischen Problems, die Ermittlungen dauern allerdings noch an.

Titelfoto: Norbert Neumann